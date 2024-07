"No" del Tar alla moschea di via Piave, la preghiera si sposta al Piraghetto

I musulmani dell'associazione Ittihad faranno oggi la preghiera del venerdì al parco Piraghetto. Il cartello affisso fuori dalla moschea, ex supermercato di via Piave 17, ha avvisato i fedeli. Le attività che si svolgono nel corso della settimana, andranno avanti negli spazi dell'ex Pam, mentre il raduno più importante di preghiera, quello del venerdì, verrà fatto sempre al parco. La sentenza del Tar del 19 giugno scorso ha stabilito lo stop delle attività in via Piave "per motivi di sicurezza".

Risulta difficile, si legge nell'ultimo atto del tribunale amministrativo regionale, "ipotizzare che oltre 500 persone possano essere ospitate nello spazio limitato di 487 metri quadri (cioè l'area di vendita) tutte tra le 12.20 e le 13.45: un’ora e venticinque minuti". «Consideriamo che vietare le attività religiose all’interno senza alcuna alternativa valida sia un segno di irresponsabilità e pregiudizio - scrive per contro l'associazione Ittihad - tuttavia, non protesteremo. Per l'Islam è vietato usare atti di disturbo per raggiungere i propri scopi. Pertanto, cercheremo di mantenere le nostre attività di protesta senza causare alcun disagio ai residenti o alle autorità. D'ora in avanti ci riuniremo al Parco Piraghetto ogni venerdì alle 13 per la preghiera. Chiediamo a tutti coloro che credono nei diritti religiosi di unirsi a noi. Riuniamoci per l’uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali».

Per il Tribunale amministrativo le condizioni, "senza che siano state presentate peraltro istanze per il cambio di destinazione d’uso", non sono sicure. Nei locali la polizia locale ha trovato "paramenti propri dei luoghi di culto islamici (cassette in legno contenenti monete e riportanti la scritta “offerte” in lingua bengalese, scarpiere agli accessi, cartelli riportanti gli orari delle preghiere, cartelli con scritta “lavatoi” in lingua bengalese, tappeti, ecc.)". Per questo, "il ricorso dell'associazione va respinto". Tra le ragioni, c'è la collocazione del centro culturale al primo piano di un condominio residenziale che ha l'affaccio su una via molto trafficata, tra la stazione e il centro città.

«Il tribunale afferma che il sito dove si trova il centro culturale era precedentemente un supermercato e non può essere trasformato in un centro culturale islamico - continua l'associazione Ittihad - Sebbene altre manifestazioni religiose e festività siano considerate parte della cultura del paese, le attività religiose dei musulmani sono viste come separate dalla cultura nazionale e puramente religiose. Se è necessario un intervento di adeguamento del locale in Via Piave, siamo pronti a farlo. Tuttavia, riteniamo ingiusto vietare la preghiera nel centro culturale sfruttando la nostra debolezza e minoranza. Vogliamo esercitare i nostri diritti religiosi mantenendo la convivenza sociale».

Dopo anni di abbandono dello stabile, con la cessata attività del supermercato Pam nel 2014, a maggio del 2023 alcuni musulmani della comunità bengalese erano riusciti ad avere in affitto quei locali, iniziando a realizzare attività religiose, sociali e culturali, il dopo scuola per ragazzi e la preghiera. Il settore Sviluppo ed Edilizia del Comune ne aveva quasi subito contestato l'abuso, ordinandone la chiusura per motivi di sicurezza. Ma le cose, in prima battuta erano andate diversamente, nonostante le perplessità di alcuni residenti di via Piave, preoccupati per l'afflusso sempre più nutrito di persone in quell'immobile. A luglio 2023, con provvedimento urgente, il Tar aveva accolto il ricorso dell'associazione Ittihad, ritenendo illegittimo lo stop del Comune. Nel frattempo, sul cambio di destinazione d'uso era partita una verifica della procura e il 19 giugno il Tar pronunciandosi definitivamente lo ha respinto.