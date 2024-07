Preghiera del venerdì, 700 musulmani al parco Piraghetto

Come nel primo incontro della scorsa settimana al parco Piraghetto, anche in questo venerdì la comunità musulmana si è riunita per la preghiera. I fedeli dell'Islam sono in prevalenza bengalesi e fra loro ci sono quelli dell'associazione culturale Ittihad, dell'ex supermercato Pam di via Piave. In base all'ultima sentenza del Tar i fedeli non possono continuare a riunirsi in quegli spazi con numeri di 500 o 600 persone tutte nella stessa fascia oraria. Ecco perché la comunità si ritrova al parco. Tra le 13 e le 13.30 oggi, 12 luglio, compatibilimente con i loro orari di lavoro sono arrivati al parco circa 700 musulmani.

Forze dell'ordine e polizia locale hanno presidiato il ritrovo e prima dell'inizio della preghiera i fedeli hanno manifestato la solidarietà ai musulmani d'Italia e in particolare a quelli del centro islamico di Monfalcone che in questi giorni sono stati offesi e intimoriti. Hanno infatti ricevuto una busta con una pagina bruciata del corano, accompagnata da un biglietto con una frase oltraggiosa nei confronti del testo sacro della religione islamica. «Per molte persone praticare la religione è considerato sciocco, i religiosi sono visti come degli ebeti. Per molti è incredibile vedere i musulmani che vanno in moschea cinque volte al giorno invece di star a lavorare per fare soldi. In un tale paese o società, è naturale che sia difficile costruire una moschea o un'istituzione religiosa. Al contrario, è facile aprire una discoteca, un club o un bar», si legge nel sermone.

«Molte moschee in Italia sono state chiuse o minacciate di chiusura. Costruire nuove moschee è diventato quasi impossibile. Non è forse un'interferenza nella libertà religiosa dei musulmani? Non è forse una discriminazione o un comportamento ingiusto? La vera libertà non è data da nessuno Stato. Nessun tribunale la concede, e non è portata dai guerrieri - conclude il discorso - La libertà è uno stato mentale. Una persona che rifiuta di essere oppressa, che si oppone all'ingiustizia e che può dire la verità come tale, è libera».