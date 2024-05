Omicidio premeditato e crudeltà, le accuse a Filippo Turetta

Il femminicidio di Giulia Cecchettin sarebbe stato premeditato e ulteriormente aggravato dalla crudeltà delle azioni di Filippo Turetta, che ha confessato il delitto ed è rinchiuso nel carcere di Verona. Il reato può portare all'ergastolo. Oltre a questo, nei suoi confronti c'è l'accusa di stalking e quelle di sequestro e occultamento di cadavere. La procura di Venezia, in base alle informazioni raccolte nel corso delle indagini, si appresta ora a chiedere il processo, che potrebbe iniziare in autunno.

Il fascicolo d'indagine raccoglie diversi elementi che dimostrerebbero, appunto, la «crudeltà» e l'«efferatezza» dell'omicidio. La sera dell'11 novembre 2023 Giulia è stata aggredita e accoltellata una prima volta a 150 metri dalla sua casa di Vigonovo, poi nuovamente colpita nell'area industriale di Fossò, quindi caricata in macchina e trasportata fino al lago di Barcis, dove l'aggressore ha abbandonato il corpo. Un delitto «aggravato dalla premeditazione», come dimostrerebbero «tutta una serie di modalità e attività» messe in atto dall'ex fidanzato: «La ricerca sul web di luoghi di montagna dove nascondere il cadavere, l'acquisto di cerotti, scotch e corde con cui legarla e di altri strumenti atti al suo disegno, l'acquisto della cartina stradale per la fuga», ha spiegato il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi.

Giulia Cecchettin si sarebbe dovuta laureare quattro giorni dopo in ingegneria biomedica all'università di Padova. Quel giorno era uscita con l'ex fidanzato e compagno di studi, trascorrendo del tempo con lui in un centro commerciale di Marghera. Poi la scomparsa e le ricerche, durate fino al 18 novembre, quando il corpo della ragazza fu trovato senza vita in provincia di Pordenone. Poche ore dopo Turetta venne arrestato vicino a Lipsia, in Germania, dopo una fuga di oltre mille chilometri.

Per il gip di Venezia Benedetta Vitolo, che firmò l'ordinanza di custodia cautelare, il 22enne ha mostrato una nitida volontà di uccidere. Mentre il procuratore Cherchi ha spiegato che «la premeditazione è data da tutta una serie di modalità e attività che Turetta ha fatto prima di aggredire la Cecchettin».