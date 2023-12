Premi per il salvataggio del turista, Costalonga riceve le forze armate

L'assessore alle Attività produttive e al Commercio, Sebastiano Costalonga, ha ricevuto e premiato un gruppo di appartenenti a diverse forze armate che, lo scorso 8 dicembre, sono intervenuti, dimostrando senso di collaborazione nel salvataggio di un turista settantenne caduto in laguna in riva di San Biagio. L'incidente è avvenuto proprio di fronte alla chiesa di San Biagio dove si era appena conclusa la celebrazione della messa per l’Immacolata Concezione. Fortuna volle che, proprio in quel momento, uscissero dalla chiesa numerosi appartenenti a diverse forze armate, tra cui la Marina e l’Esercito, che non hanno esitato ad intervenire sollevando l’uomo e coprendolo con dei cappotti per proteggerlo dal freddo in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

L’assessore Costalonga ha così consegnato in segno di riconoscenza da parte di tutta l'amministrazione il gagliardetto della città di Venezia al presidente Ivano Moretti dei custodi del Gonfalone, al maresciallo Mattia Stolfa dell'Esercito eeggimento lagunari, al capo reparto Alessandro Orlandi dei vigili del fuoco di Pordenone e a nove allievi dell'istituto Morosini: Marco Giomento, Pietro Esposito, Francesco Oblatore, Arianna Biello, Pietro Buscato, Mariaflavia Joudioux, Federico Lucisano, Giuseppe Karol Giammò e Luigi Sciotto.

«Con il riconoscimento dimostriamo la profonda gratitudine dell’amministrazione per la rapidità con cui siete intervenuti – ha detto Costalonga – e con l’occasione lanciamo ai giovani e a tutti i cittadini il messaggio dell’importanza di non tirarsi indietro nel momento del bisogno, specialmente di fronte ad una persona in difficoltà».