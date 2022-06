Inseguimento da Marghera a Padova: il questore si congratula con i poliziotti

Il questore Maurizio Masciopinto si è congratulato personalmente con i due agenti che hanno dato il via all'inseguimento avvenuto nella notte fra l'1 e il 2 giugno, quando un'auto è fuggita all'alt tra le vie di Marghera. «Per primi - si legge in una nota della questura - i giovani poliziotti non hanno esitato a mettere a repentaglio la propria vita per fermare l’autovettura, dimostrando di possedere e saper sfruttare qualità come la passione per il proprio lavoro, il coraggio e lo spirito di servizio».

Quella notte, secondo la ricostruzione della questura, tutto è iniziato con una serie di segnalazioni arrivate dai residenti, allarmati per avere notato una potente Bmw sfrecciare lungo le strade cittadine. Una volante è intervenuta in zona e ha intercettato la macchina: le ha intimato l'alt, ma l'uomo alla guida, anziché fermarsi, ha accelerato e tentato di fuggire. Così l'equipaggio della volante ha iniziato un lungo inseguimento ad alta velocità che è proseguito lungo l'autostrada, in direzione Milano. A dare manforte agli inseguitori sono arrivate due pattuglie della polizia stradale. Alla fine, con una manovra congiunta, hanno fermato i fuggitivi all'altezza di Padova.

La questura ha sottolineato «il sangue freddo e la professionalità alla guida» degli agenti, i quali «con coraggio sono rimasti incollati all’autovettura, che rappresentava un grave rischio per le persone che avrebbero potuto imbattervisi». Alla breve cerimonia di compiacimento era presente anche il dirigente della squadra volanti, Enrico Aragona.