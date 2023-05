Il Comune premia 9 cittadini che hanno soccorso in acqua 5 persone

A Ca' Farsetti nove cittadini sono stati premiati per aver compiuto nelle ultime settimane gesti «di grande altruismo e responsabilità», aiutando e soccorrendo persone che, in occasioni diverse, erano finite in acqua e rischiavano di annegare. L'assessore al commercio della città di Venezia, Sebastiano Costalonga, ha consegnato loro un gagliardetto in segno di riconoscenza. All’appuntamento hanno preso parte anche i consiglieri Francesca Rogliani e Aldo Reato.

I premiati

Federico e Francesca Moroni erano a bordo di uno "sciopon", un particolare tipo d’imbarcazione veneziana, quando, il 6 marzo scorso, hanno aiutato il tassista Davide Tussetto a salvare dall’annegamento un turista, caduto improvvisamente in acqua da un vaporetto all’altezza della Ca’ D’oro. Proprio in occasione del ringraziamento di Tussetto, l’assessore aveva espresso il desiderio di potersi congratulare anche con i due vogatori rimarcando l’importanza del gesto, «per nulla scontato». All’uomo che rischiava di annegare è stato lanciato il salvagente, ed è stato soccorso.

Quindi Andrea Grassi, Marco dal Pra, Andrea Bertocco, Mattia Perini, Lorenzo Carrer e Iacopo Marangi: sono i protagonisti dei soccorsi a tre ragazzi che, nella serata del 21 aprile, hanno avuto un incidente in barca davanti a Baia del Re, di fronte al Canale di San Giuliano, schiantandosi contro una bricola. Grassi, che di mestiere fa il tassista, stava rientrando da un servizio a Tessera quando ha scorto la piccola imbarcazione che girava su se stessa, con motore acceso e nessuno alla guida. Ha chiamato i soccorsi e allertato via radio i colleghi, che si sono precipitati sul posto: assieme sono riusciti a recuperare i due ragazzi caduti in acqua (uno annaspava per la lussazione a una spalla, l’altro privo di sensi) e a dare aiuto al terzo giovane (ancora a bordo del barchino, ma sotto shock e con una ferita alla testa) in attesa delle ambulanze del 118.

Un altro premio a Giorgia Boscolo, gondoliera dal 2010: il 25 aprile era in servizio da parada tra Santa Maria del Giglio e la Salute, quando ha visto una signora avere un mancamento e cadere in acqua dal pontile. Con prontezza l’ha afferrata e tirata su, accompagnandola allo stazio, dove l'ha tranquillizzata, ristorata con un tè caldo e con abiti asciutti.

«Spesso - ha dichiarato l’assessore Costalonga - quando avvengono fatti di cronaca come questi, è più facile tirar fuori un telefonino per postare un video, piuttosto che rendersi utili. Questi gesti sono preziose testimonianze della vostra generosità, che deve costituire un esempio per le nuove generazioni: siete intervenuti per salvare delle vite. La città vi deve essere grata. La consegna del gagliardetto è un gesto simbolico a dimostrazione della nostra riconoscenza».