Preparativi dell'albero di Natale a San Marco

Preperativi in corso in piazza San Marco dove i tecnici oggi, domenica 29 novembre, in tarda mattinata hanno iniziato ad installare il grande albero di Natale, l'opera dell'artista Fabrizio Plessi, che illuminerà le festività in centro storico e sarà accesa nei prossimi giorni. Si è alzata anche un po' di marea, anche se non è eccessiva da limitare il passaggio delle persone. Sono state posizionate le passerelle solo davanti all'ingresso principale della basilica.

È stata allestita un'area recintata tra le due colonne in piazzetta dov'è iniziato il montaggio della base della struttura con dei rettangoli alternati che ospiteranno i led dell'albero digitale. Qualche agente della locale controlla la situazione, ma non c'è un'eccessiva presenza di persone in piazza. L'albero sarà composto da oltre 80 moduli di luci di color oro in movimento, ciascuno di 1 metro per 50 centimetri, con direzioni diverse e inquadrati in cornici. Rimarrà fino all'Epifania, il 6 gennaio. L'opera, promossa dal Comune di Venezia e Vela spa, con il patrocinio di Generali, darà un segno di speranza e resilienza di una città che vuole farcela.