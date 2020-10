Preparativi per il sollevamento delle barriere Mose

«Le dighe del Mose si alzeranno sabato 3 ottobre alle bocche di porto della laguna», lo riporta Ansa dopo averlo appreso dalla prefettura di Venezia informata da fonti del ministero dei Trasporti. Venezia sarà separata dal mare attraverso il sistema di barriere artificiali per proteggerla dall'alta marea. Sarebbero già in corso da venerdì sera le procedure di preparazione al sollevamento delle barriere.

Secondo i canali social del Suem 118, sarà operativo il protocollo concordato tra il 118 e la guardia costiera per la gestione dei soccorsi in relazione al funzionamento del Mose. Avm Actv, causa alta marea, ha frazionato e dirottato i servizi di navigazione come da tabella: