A Venezia cinque nuovi vaporetti: «Entro tre anni solo mezzi ibridi in Canal Grande» | VIDEO

Sono stati presentati nella mattinata di venerdì 3 maggio, alla darsena del Tronchetto, cinque vaporetti di nuova introduzione che rappresentano un’evoluzione del modello in servizio, con un layout interno del tutto rinnovato e dotazioni di bordo moderne, tra cui sedute a panca, monitor, wi-fi, spazio per i bagagli e aria condizionata. I mezzi sono dotati inoltre di una motorizzazione a basso inquinamento, equivalente alle performance registrate dagli Euro 6 negli autoveicoli.

Le cinque unità sono il primo tassello del piano investimenti varato da AVM in accordo con il Comune di Venezia quale elemento determinante per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico in house secondo gli stringenti criteri dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che appunto prevedono investimenti vincolanti, volti ad incrementare la qualità dei servizi e l’indice di utilizzo da parte dei passeggeri. Si tratta, nello specifico, di 330 milioni di euro complessivi nel periodo 2022-2032, in parte finanziati da Fondi ministeriali diretti o messi a disposizione della Regione Veneto, suddivisi tra rete di navigazione e rete automobilistica, con la progressiva introduzione di 53 nuove unità navali, di cui – oltre alle 5 unità presentate oggi – 18 vaporetti ibridi, 3 navi traghetto (di cui una ammiraglia da 800 tonnellate), 9 motobattelli foranei ibridi, 7 motobattelli foranei a basso inquinamento e 11 motoscafi a basso inquinamento.

Nei prossimi cinque anni, con un investimento aggiuntivo di 1.2 milioni di euro, tutti i 62 vaporetti della flotta saranno rimodernati con il layout interno presentato oggi. È poi programmato il refitting di 5 vaporetti rimotorizzati in diesel-elettrico, mentre è in corso il rifacimento della Nave Traghetto Marco Polo, con l’eliminazione delle rampe.



«Ho voluto fortemente approvare il nuovo affidamento in house del servizio di trasporto pubblico per i nove anni 2023- 2031, così da mantenere l’azienda pubblica – ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro –. Il nuovo accordo sindacale appena sottoscritto e il piano investimenti ci garantiscono un’azienda solida, anche finanziariamente, e capace di guardare al futuro in un'ottica di transizione ambientale: i 44 autobus elettrici e i 94 ad idrogeno che entreranno in servizio, nonché l'ammodernamento della flotta acquea, sono esempi concreti che dimostrano la nostra determinazione. Grazie al piano investimenti approvato, e secondo il cronoprogramma definito dall’azienda, entro il 2027 il Canal Grande sarà interamente servito da soli mezzi ibridi».