Ulss 3: passaggio di consegne tra Dal Ben e Contato, «per una sanità che coopera» | VIDEO

Edgardo Contato, nuovo direttore generale dell'Ulss 3, riceve il testimone da Giuseppe Dal Ben. Il passaggio è stato sancito oggi, nel corso di un breve incontro con la stampa al padiglione Rama dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, dopo che venerdì mattina il governatore Luca Zaia aveva ufficializzato i nuovi nomi a capo della sanità territoriale veneta.

Dal Ben, che comincia oggi la sua avventura alla guida dell'azienda ospedaliera di Padova, ha ribadito i ringraziamenti agli ormai ex collaboratori e ai dirigenti dei settori clinico e amminstrativo, ricordando al contempo il percorso che l'ha visto protagonista negli ultimi 8 anni. «È stata una bellissima esperienza, la mia, a Venezia, - ha spiegato - nella quale abbiamo raggiunto ottimi risultati, frutto del lavoro di squadra. Lascio una realtà aziendale buona, con tanti progetti realizzati, alcuni in fase di conclusione e altri ben impostati».

Per il nuovo dg l'incontro di oggi è un evento importante, poiché «dà senso a quella che è la volontà di continuità della nostra Regione, che vuole creare un sanità in grado di integrarsi e lavorare insieme». Contato non ha nascosto l'importanza e la delicatezza del compito che gli è stato affidato: «Spero di meritare la fiducia di Zaia. - ha detto - Il passaggio di consegne con il dottor Dal Ben mi responsabilizza, e in un certo senso mi fa paura. Sono onorato di ricevere il testimone dal mio predecessore, - ha concluso - il quale lascia una traccia profonda e competente nell'azienda».

Nel frattempo, domani mattina, il nuovo direttore generale si presenterà ufficialmente alla stampa, nella sede dell'azienda sanitaria in via Don Tosatto.