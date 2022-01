Sette giovani disoccupati imparano il mestiere del saldatore e trovano lavoro | VIDEO

Il corso di formazione professionalizzante gratuito per operai saldatori, promosso dal Rotary Club Venezia Castellana, si è svolto dal 2 novembre e al 15 dicembre 2021 per 240 ore di lezioni. In futuro l'iniziativa verrà riproposta per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro di altri giovani disoccupati

Questa mattina, presso la sede del Distretto Rotary 2060, in via Piave a Mestre, è stata presentata la conclusione del progetto relativo al corso di formazione professionalizzante gratuito per operai saldatori promosso dal Rotary Club Venezia Castellana, in collaborazione con Agenzia per il Lavoro Temp Job, Ingecos s.r.l., e patrocinato dal Comune di Martellago.

Il corso, che si è svolto dal 2 novembre e al 15 dicembre 2021, comprendeva 240 ore di lezioni (di cui 180 di pratica) e un esame finale. Svoltosi nelle officine Ingecos, azienda con sede a Marghera, ha favorito in soli due mesi l’inserimento nel mondo del lavoro a sette giovani, selezionati tra quattrocento domande provenienti da tutta Italia. Tra i requisiti di base richiesti: essere disoccupati, inoccupati o in cerca di primo impiego. Nella scelta dei candidati è stata data priorità a chi risiede nella città metropolitana, ma anche a chi ha dimostrato una predisposizione per questo lavoro, precedente esperienza o notevole interesse.

«Si tratta di un'iniziativa importante che fa parte del dna del nosto club e che si propone di fornire risposte concrete ai bisogni del territorio, evitando la mera beneficienza» ha spiegato Roberto Salin, presidente del Rotary Club Venezia Castellana, nel corso della presentazione odierna che si è tenuta alla presenza del sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, insieme ad Adriano Randisi, vicepresidente del Rotary Club Venezia Castellana e socio responsabile del service, Mauro Carminati, rappresentante di Temp Job (agenzia per il lavoro coinvolta dal club per la selezione dei curricula), e Mirco Viotto, presidente della sezione industrie meccaniche metallurgiche di Confindustria Venezia.

Con questa iniziativa il Rotary Club Venezia Castellana ha aiutato quindi i giovani disoccupati attraverso un corso di formazione accelerato (completamente gratuito) volto a conseguire nel tempo obiettivi di crescita professionale – e allo stesso tempo di remunerazione – importanti. Il saldatore è infatti una delle figure specializzate più richieste dalle aziende. Non a caso, infatti, i partecipanti del corso sono stati repentinamente assunti da imprese come Fratelli Zanin di Casale sul Sile, HiPe di Battaglia Terme, Cwp di Pianiga e Agi Emea di Fiesso d’Artico.

Tra i sette protagonisti presenti c'era anche chi ha raccontato una storia personale particolarmente toccante come Francesco Bottalico, ex militare siciliano quarantenne con famiglia, che ha deciso di rimettersi in gioco frequentando il corso e trovando quindi lavoro presso l'azienda Hipe: «Sono venuto a conoscenza dell'iniziativa attraverso Internet – ha spiegato –, così ho potuto realizzare un sogno che ho maturato fin da piccolo: plasmare, creare, assemblare è un mondo affascinate che offre possibilità di crescita».

Il 23enne Giacomo Roggio ha infine raccontato: «Ho partecipato a questo corso perché ero alla ricerca di un'occupazione, dopo avere lavorato due anni come idraulico. Invece di tornare a studiare ho preferito cercare un mestiere manuale. Sono stato selezionato e, ancora prima di finire il corso, avevo già trovato lavoro in una bella azienda multinazionale dopo una serie di colloqui».