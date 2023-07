Il nuovo questore si presenta: «Necessario ascoltare attentamente la comunità»

Ascoltare la comunità e aprire un dialogo quanto più frequente possibile con i cittadini e le rappresentanze di categoria. Sono aspetti che il nuovo questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ritiene fondamentali per affrontare i problemi della città e indirizzare l'attività della polizia di Stato nel territorio. «La prevenzione è estremamente importante - ha detto oggi, nel corso della presentazione alla stampa locale -, e sappiamo che c'è un problema di percezione di sicurezza di cui bisogna tenere conto. Se si ignora ciò che la gente percepisce, si perde per strada ciò che è fondamentale per risolvere i problemi».

Se le criticità di Venezia sono simili a quelli di altre realtà, quella lagunare «è una città particolarissima e quindi anche la sicurezza va modellata in ragione delle sue peculiarità», ha ravvisato Bonaccorso, precisando che ogni territorio ha i suoi problemi particolari, «e quindi in corso d'opera bisogna regolarsi per trovare soluzione adeguate». Per risolvere l'annoso problema della criminalità in città, e in particolare in via Piave e nel quartiere a ridosso dalla stazione, si continuerà a sfruttare lo strumento delle espulsioni, ma questo tipo di misura «deve essere accompagnato da un'attività di supporto che permetta di identificare i soggetti che davvero alterano la sicurezza e creano problemi di ordine pubblico».

Il nuovo questore ha quindi annunciato di aver già programmato un incontro «con chi si sta occupando da tempo della realizzazione della questura di terraferma». La nuova sede, che dovrebbe sorgere in via Ulloa a Marghera, aveva già ricevuto a inizio 2021 uno stanziamento di 40 milioni di euro dal ministero dell'Interno per la sua realizzazione. «Sulla questione ci metteremo il massimo impegno - ha detto Bonaccorso -, e cercheremo di dare la massima spinta possibile. Poi ci sono delle tempistiche che devono essere rispettate e non dipendono da noi. Spero di poter portare a casa qualcuno dei tanti progetti che ci sono in corso, se possibile tutti. Dobbiamo continuare ad alimentare le procedure per arrivare al momento conclusivo».