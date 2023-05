«Un'edizione da record»: tutto pronto per il Salone Nautico Venezia 2023 | VIDEO

Oltre duecento espositori italiani e stranieri, 300 imbarcazioni, 240 delle quali in acqua, 10 ore di manifestazioni al giorno più un'apertura serale. Sono i numeri, in sintesi, della quarta edizione del Salone Nautico di Venezia, in programma negli spazi storici dell'Arsenale dal 31 maggio al 4 giugno. Una manifestazione che mira ad accrescere sempre di più la propria centralità nel mercato della nautica da diporto (ne abbiamo scritto in un articolo a parte).