Crociere, nel 2023 si attendono oltre 500mila passeggeri

In laguna si conferma il modello degli approdi diffusi per le grandi navi tra Marghera, Fusina e Chioggia. Molti lavori sono in corso o devono ancora iniziare, ma la strada è segnata. Le società crocieristiche confermano Venezia come destinazione di alto interesse, programmando per la stagione 2023 un totale di 243 toccate con 47 navi (15 in più dell'anno scorso). Aumentano anche le compagnie, da 21 a 24. In totale, si prevede che i passeggeri in arrivo quest'anno saranno 550mila, più del doppio rispetto al 2022 (238mila).

Abbandonato definitivamente il transito lungo il canale della Giudecca, ora le grandi navi attraccano presso una serie di banchine pienamente operative: a Porto Marghera, dove sono attive le banchine "Liguria" e "Lombardia"; al terminal di Fusina, che accoglie sia il traffico passeggeri sia quello merci; alla stazione Marittima, dove attraccano le navi più piccole, e al porto di Chioggia. Nei prossimi anni saranno allestiti altri due approdi nel canale Nord, sempre a Marghera.

Il punto è stato fatto questa mattina nel corso della presentazione della stagione crocieristica, svoltosi alla Marittima. «In questi due anni abbiamo eseguito i progetti delle banchine Liguria e Lombardia, migliorandone la fruibilità e la sicurezza - ha fatto presente il commissario del porto, Fulvio Lino Di Blasio - mentre il 2023 è l'anno in cui avviamo la progettazione e la manutenzione dei canali. Nel 2024, invece, prevediamo l'avvio dei lavori del secondo accosto del canale Nord», a cui seguiranno quelli della nuova stazione passeggeri. A regime, nel 2027 le strutture portuali arriveranno ad accogliere un milione di passeggeri all'anno. Numeri comunque distanti da quelli del 2019, quando furono 1,6 milioni.

«Stiamo costruendo insieme ad alcune compagnie un nuovo modo di accompagnare il turismo a Venezia - prosegue Di Blasio -. In collaborazione con il sistema universitario, lanceremo una forma di “anticipazione della destinazione” con narratori qualificati che saliranno a bordo delle navi per far comprendere ai crocieristi l’unicità dell’ambiente culturale, architettonico e paesaggistico che stanno per incontrare. Stiamo lavorando con il sistema degli aeroporti per migliorare sinergie e connessioni tra scalo aereo e banchine e ottimizzare gli spostamenti dei turisti».

Fabrizio Spagna, presidente di Venezia Terminal Passeggeri (Vtp), aggiunge: «Stiamo per dare avvio alla stagione 2023 con una dotazione operativa che può contare su 4 banchine disponibili in alcuni giorni specifici della settimana, in base agli accordi presi con i terminal di Marghera, oltre che su Marittima e San Basilio. Rispetto al 2022 possiamo contare su 2 accosti a Fusina (anziché 1) resi operativi anche grazie ai lavori di infrastrutturazione gestiti e sostenuti da Vtp, e su un ulteriore ormeggio al terminal Tiv (banchina Lombardia) il lunedì. Continueremo a lavorare per completare il set up del terminal di Fusina con l'obiettivo di assicurare due accosti operativi per l'home port già dal 2024».

Importante anche il lavoro della capitaneria di porto. Il comandante Piero Pellizzari spiega che «il programma crocieristico del 2023 si inquadra in una cornice di sicurezza ben precisa che discende da un lavoro in continuo aggiornamento condotto in collaborazione con i servizi tecnico nautici e l’Autorità portuale. Le procedure sono state regolamentate con un’ordinanza dedicata che interessa tutta l’attività portuale e va a integrare tutti gli accorgimenti già comunicati circa la gestione dei fenomeni atmosferici, dalla nebbia al vento, e le procedure che definiscono le modalità d’ingresso e di uscita delle navi in laguna in concomitanza con l’attivazione delle paratie del Mose».

Soddisfatto Andrea Tomaello, vicesindaco della città: «Un’importante occasione per rilanciare la stagione crocieristica a Venezia, che punta a tornare home port principale del Mediterraneo. Sono soddisfatto per i numeri registrati nel 2022 e per quelli previsti per i prossimi anni, considerando che partivamo da zero nel 2021: puntiamo ad accogliere turisti di qualità, che possono fermarsi più giorni nella nostra città e consentire a tante attività e imprese dell’indotto di continuare a lavorare».