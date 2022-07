«Un'estate di turismo sociale»: il progetto inclusivo che coinvolge soggetti fragili e portatori di disabilità | VIDEO

Sul tetto del Molino Stucky, ai bordi della sua piscina panoramica, l'Ulss 3 Serenissima ha lanciato questa mattina le iniziative pensate per un turismo "inclusivo" che riesca a rendere le città e le spiagge venete accessibili a tutti, anche ai soggetti fragili e ai portatori di disabilità: «Da anni le aziende sanitarie del litorale veneto sono capofila nella ricerca delle modalità, degli strumenti e delle iniziative che rendano l'accoglienza turistica aperta anche alle persone disabili» ha spiegato il dottor Vanni Stangherlin, dirigente dell'Unità Operativa Sociale e referente del progetto di Ulss 3.

L'iniziativa, che quest'anno conta sulla partecipazione anche del Ministero della Disabilità, oltre a quella della Regione e delle amministrazioni locali, si propone di sviluppare nelle località turistiche interessate l’accessibilità ai servizi turistici: «Puntiamo alla realizzazione di vere e proprie spiagge e località turistiche attrezzate, all'implementazione di trasporti idonei e di percorsi e itinerari turistici dedicati e pienamente accessibili, con segnaletica adeguata e con la rimozione delle barriere alla comunicazione per persone con disabilità sensoriali e, infine, alla realizzazione di attività ludico-ricreative e sportive destinate agli utenti del progetto e ai turisti con disabilità e ai loro familiari» ha concluso Stangherlin.

Durante la mattinata si è inoltre svolta la dimostrazione di un nuovo prototipo di strumento/ausilio pensato esclusivamente per i disabili: una speciale tavola, ideata per consentire anche ai "soggetti fragili" di 'surfare' sulle onde. «Mi è piaciuta molto questa esperienza: grazie a questo nuovo dispositivo mi sento più sicuro e riesco a stare maggiormente in equilibrio» ha raccontato emozionato Nicola, 25enne di Chioggia, tra i protagonisti della dimostrazione tenutasi presso la piscina del resort. «Contiamo che questo oggetto possa trovare diffusione e utilizzo nelle nostre spiagge. In Veneto le aziende sanitarie, le amministrazioni civiche, le associazioni degli albergatori e degli operatori balneari e turistici, nonché gli enti gestori che si occupano di persone con disabilità, stanno davvero lavorando affinché la nostra accoglienza turistica sia la più efficace possibile» ha affermato il dottor Massimo Zuin, direttore dei servizi sociosanitari di Ulss 3.

Infine, i fratelli Diego e Fabio Visentin, soci dell'azienda trevigiana Apice Srl, hanno presentato un innovativo dispositivo, di loro invenzione, che permetterà di ritrovare un parente in difficoltà o "smarrito" grazie alla geolocalizzazione: «Si tratta di un semplice bracciale che è già stato consegnato alle strutture balneari e alberghiere di Venezia e di Chioggia – spiegano gli ideatori –. Una volta allacciato al polso, potrà essere registrato attraverso una scansione del Qr Code, e quindi diventare identificabile e riconoscibile dallo smartphone di riferimento. Vorremmo perciò sensibilizzare le persone a indossarlo, perché questo strumento potrebbe rivelarsi di estrema utilità in caso di necessità».