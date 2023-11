Il presidente Mattarella in visita a Venezia | VIDEO

È arrivato in piazza San Marco alle 12.30 di oggi, 24 novembre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con lui il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha accolto Mattarella all'ingresso dei Giardini Reali. Successivamente si è svolta una visita privata alla Casa di The Human Safety Net, nelle Procuratie vecchie della piazza.

Il presidente Mattarella si trova a Venezia in occasione della prima del teatro La Fenice, Les Contes d'Hoffmann di Offenbach, alla quale parteciperà in serata. «Voglio esprimere grande soddisfazione per la conferma che il Capo dello Stato mi ha dato riguardo alla sua presenza - ha dichiarato il sindaco - Grazie, presidente, per il grande onore».