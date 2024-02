Morti sul lavoro, domani presidio dei sindacati anche a Venezia

Domani 21 febbraio si terrà anche a Mestre, via Palazzo - con richiesta di incontro con il sindaco - un presidio di Cgil e Uil, con le rispettive sigle degli edili e dei metalmeccanici (Fillea Cgil, Feneal Uil, Fiom Cgil e Uilm Uil). Presidio convocato alle 16 nell'ambito dello sciopero nazionale di due ore proclamato dopo il tragico crollo avvenuto a Firenze, nel cantiere Esselunga di via Mariti, in cui venerdì mattina hanno perso la vita cinque operai e tre sono rimasti feriti, di cui diversi inquadrati scorrettamente con il contratto metalmeccanici.

I sindacati veneti ricordano che l'evento fiorentino non è affatto distante, dato che il Veneto è la seconda regione d’Italia per infortuni sul lavoro: ben 69.643 denunciati nel 2023 con 101 incidenti mortali. «Le morti sul lavoro a Firenze, come quelle in Veneto e nelle altre regioni d’Italia, sono morti inaccettabili: la salute e la sicurezza dei lavoratori non possono essere considerate un costo da eliminare ma un dovere imprescindibile – ha detto Tiziana Basso, segretaria generale Cgil Veneto – un dovere e una responsabilità di cui deve farsi carico chi vince un appalto, vigilando su tutta la filiera. Non è possibile, infatti, che il subappalto deresponsabilizzi i datori di lavoro scaricando tutti i rischi sui lavoratori». Nel cantiere fiorentino erano oltre 30 le ditte operanti in subappalto attive sul cantiere.

La piattaforma messa a punto dai sindacati confederali, ricorda Basso, proponeva una patente a punti che fissava degli standard qualitativi per le aziende. «Questo, unitamente ad un potenziamento dei servizi dell’ispettorato del lavoro e della medicina del lavoro, sono l’unica strada da seguire per evitare i morti sul lavoro».

«Il nostro obiettivo è costruire, giorno dopo giorno, una cultura della sicurezza - aggiunge il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo - Alle manifestazioni e ai presidi che si svolgeranno oggi in tutte le province del Veneto, in concomitanza con lo sciopero proclamato dalle categorie degli edili e dei metalmeccanici, ci auguriamo partecipino in massa le persone, la società civile. Occorre una presa di coscienza collettiva su questo dramma: non possiamo rassegnarci all’ineluttabilità e al quasi quotidiano aggiornamento di questo triste elenco. Ci vuole uno sforzo straordinario, in cui tutti – istituzioni, parti datoriali e sociali – alzino ulteriormente il livello di intervento» ha concluso.

In Veneto sono previsti presidi davanti alla prefetture di tutte le province, le manifestazioni si svolgeranno in tutta Italia, e anche presso il cantiere fiorentino di via Mariti, ora sotto sequestro.