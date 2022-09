Noventa di Piave, coordinamento Studenti Medi Nordest contro i Pcto

«In tanti siamo andati alla sede della Bc Service, azienda in cui venerdì è morto Giuliano De Seta, uno studente di 18 anni, uno di noi, durante le ore di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Abbiamo visto morire i nostri compagni di scuola l’anno scorso, Lorenzo e Giuseppe, abbiamo visto quanto il sistema scolastico si faccia complice di un mondo di sfruttamento e morte. Abbiamo portato le nostre voci in piazza, nelle occupazioni e in ogni iniziativa. Adesso siamo venuti a portare la nostra rabbia». Il coordinamento Studenti Medi, con oltre 200 attivisti da Venezia, Padova, Vicenza, Schio e Trento, ha denunciato ieri a Noventa di Piave «un modello di sfruttamento», responsabile, afferma, della terza morte avvenuta durante l'alternanza scuola lavoro, in 8 mesi, quella dello studente di Ceggia dell'ultimo anno di Itis a Portogruaro, che ha perso la vita 5 giorni fa.

«Siamo scesi in piazza anche al fianco del sindacato Adl Cobas e di tanti lavoratori che ogni giorno si trovano nelle stesse condizioni di sicurezza che anche Lorenzo, Giuseppe e Giuliano hanno vissuto, ma che sono ancora più invisibilizzati - affermano gli studenti Medi, che hanno scandito parole dure negli slogan e nei cartelli contro l'alternanza scuola-lavoro. Li hanno esposti davanti al cancello sigillato della fabbrica sotto sequestro, in via Volta, tracciando scritte con la vernice rossa di alcune bombolette spray: «Assassini, basta sfruttamenti», «Stop Pcto».

«Dopo 3 morti in 8 mesi non potevamo accettare che ancora qualcuno non volesse ascoltarci - continuano - Allora abbiamo deciso di lasciare le nostre parole indelebili proprio davanti all’azienda che è colpevole dell’omicidio di Giuliano. Oggi abbiamo fatto un presidio ma continueremo a far sentire le nostre parole e le nostre rivendicazioni. Le porteremo nelle piazze delle nostre città il 23 settembre allo sciopero globale per il clima, insieme a Fridays For Future che era con noi oggi, per andare contro a un sistema che ci sfrutta e fa morire e ogni giorno sfrutta e devasta territori e corpi in tutto il pianeta».