Pnrr, prefettura e ministero a fianco dei Comuni contro frodi e infiltrazioni

Nasce il presidio territoriale per assistere le amministrazioni locali nelle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti relativi alle misure del Pnrr. L'intesa è stata formalizzata giovedì a Ca' Corner dal prefetto di Venezia, Michele Di Bari, e Maria Brogna, direttore generale della ragioneria dello Stato, dipartimento dipendente dal ministero dell'Economia e delle finanze.

Personale incaricato si occuperà, in particolare, di effettuare verifiche amministrative, contabili e in materia di contrasto alle frodi, divieto di doppio finanziamento, nonché di controlli a contrasto di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Un tavolo tecnico di coordinamento tra la prefettura e la ragioneria territoriale seguirà le attività del presidio, riunendosi periodicamente per esaminare le iniziative realizzate e le eventuali criticità riscontrate. Tra i compiti previsti, anche quello di formulare proposte che ottimizzino il supporto ai Comuni impegnati nell'attuazione del Pnrr.