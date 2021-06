Titolare di un autosalone denunciato: aveva intestate 25 macchine utilizzate per furti

È risultato essere intestatario di 25 automobili che, anche di recente, sono state utilizzate per compiere furti e rapine: per questo un 38enne di Susegana (Treviso), titolare di un autosalone a Eraclea, è stato denunciato dagli investigatori della polizia stradale di Treviso.

L'uomo, in base ai risultati delle indagini, dovrà rispondere dei reati di truffa ai danni dello Stato e per aver indotto in errore i pubblici uffici. Gli accertamenti della polizia erano partiti in febbraio quando, nel corso di un inseguimento avvenuto in provincia di Verona, i fuggitivi abbandonarono la loro macchina per strada: veicolo che, appunto, risultava intestato al 38enne trevigiano.

Un ulteriore provvedimento prevede che, ogni qualvolta saranno trovati a circolare veicoli intestati all'uomo, saranno automaticamente sottoposti a sequestro. Uno speciale alert scatterà nei sistemi P.r.a. (pubblico registro automobilistico) e della motorizzazione civile per impedire che il prestanome trasferisca la proprietà dei mezzi ad altre persone.

