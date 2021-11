Ulss 3, piano per recuperare le prestazioni sanitarie sospese: 25 mila visite negli ospedali privati

L'Ulss 3 ha annunciato un piano per recuperare oltre 25 mila prestazioni sanitarie sospese o ritardate a causa dell'emergenza Covid. Nei mesi passati, infatti, gli utenti non hanno potuto avere accesso agli ospedali in libertà e molti esami e visite non sono stati erogati, compresi quelli di chi ha preferito rimandarli a tempi migliori. Ora l'azienda sanitaria, tramite un finanziamento di 4,8 milioni di euro, agirà su due livelli per recuperare il tempo perduto: da una parte il potenziamento dell'offerta direttamente nei propri ospedali e sedi distrettuali, dall'altra l'assegnazione di una parte (circa la metà) delle prestazioni a ospedali accreditati e istituti privati.

«Possiamo raggruppare le prestazioni che abbiamo acquistato - spiega il dg Edgardo Contato - in due macrogruppi: quello della diagnostica per immagini, e cioè degli esami strumentali, e quello delle branche a visita, quindi le visite ambulatoriali. I privati che partecipano, che sono in sostanza tutti coloro che operano sul territorio, coinvolti ciascuno a partire dalle attrezzature e dalle professionalità di cui dispone, erogheranno più di 5200 risonanze magnetiche, quasi 6500 ecografie, quasi 2000 Tac. Sul fronte delle visite specialistiche, per fare alcuni esempi, parliamo di 4600 visite cardiologiche e di 2000 visite di pneumologia».

Contato ha chiarito che già ad agosto l'Ulss 3 era tornata alla capacità di erogare prestazioni del 2019: «In questo momento - aggiunge - monitoriamo i tempi di erogazione delle prestazioni e verifichiamo che i tempi di attesa, a fronte di una telefonata fatta per prenotare, siano corretti». Questa nuova programmazione, quindi, servirà a far fronte ad una domanda che è sicuramente più ingente rispetto ai periodi normali e continuerà ad esserlo nei prossimi mesi.

Ecco nel dettaglio quali saranno le prestazioni aggiuntive garantite dai privati:

Diagnostica per immagini (esami strumentali):

5200 risonanze

1900 TAC

6350 ecografie

Branche a visita (visite specialistiche):