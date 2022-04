Prestito da 640 milioni di euro per gli aeroporti di Venezia e Treviso

Un finanziamento da 640 milioni di euro, destinato al rifinanziamento del debito e alla realizzazione degli investimenti nel prossimo quinquennio per gli aeroporti di Venezia e Treviso. È quello concesso da Cassa depositi e prestiti, insieme a un pool di banche, al gruppo Save, concessionaria che gestisce il sistema aeroportuale del nordest.

Tra gli interventi previsti, ci sono l’introduzione di innovazioni tecnologiche per il controllo dei passeggeri, l’installazione di un nuovo impianto di gestione dei bagagli e l’adozione di tecnologie che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, come sistemi agrovoltaici, energia geotermica e idrogeno verde.

Il finanziamento servirà anche a riprendere i discorsi di ampliamento dello scalo lagunare sul lato nord e sud, che si erano interrotti con lo scoppio della pandemia. Come si legge in una nota, in collaborazione con l’Enac verrà anche favorito lo sviluppo di nuove tipologie di trasporto aereo, per una mobilità intelligente e sostenibile dal punto di vista ambientale.