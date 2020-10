Previsioni di marea a 135-140 centimetri. Il sindaco: «Probabilmente alzeremo il Mose»

Il Mose potrebbe tornare in funzione nei prossimi giorni per arginare la marea e proteggere Venezia dall'acqua alta. In particolare, giovedì 15 ottobre si verificheranno le condizioni che determinano, secondo quanto stabilito dal commissario per l'opera e dal provveditore, l'alzata delle barriere: cioè un livello superiore ai 130 centimetrisul medio mare.

Il centro previsioni maree ha annunciato che tra giovedi 15 e sabato 17 ottobre ci saranno «condizioni favorevoli al fenomeno dell'acqua alta: tra mercoledi e giovedi un nuovo fronte atlantico, portando aria fredda su Mediterraneo, causerà l'approfondirsi di un minimo barico tra Liguria, Sardegna e Toscana» e «queste configurazioni meteorologiche inducono venti di scirocco lungo l'Adriatico». A ciò si deve aggiungere che per i giorni di giovedi 15, venerdi 16 e sabato 17, a metà mattinata, la marea astronomica sarà particolarmente alta con valori rispettivamente di 81, 85 e 84 centimetri.

In definitiva, come spiegato dal sindaco Luigi Brugnaro, «la previsione per giovedì è sui 140 centimetri». «Ho sentito il commissario Spitz - ha aggiunto - e molto probabilmente dovremo alzare il Mose. Seguiamo le notizie ora per ora».

Il Centro Maree ricorda che un'alta marea di 135 centimetri statisticamente ha una durata media di circa 3 ore e viene percepita in modo diverso nelle varie parti della città: a San Marco ci saranno circa 40 centimetri di acqua dal piano di calpestìo, a Rialto circa 25 centimetri, mentre il piazzale antistante la stazione ferroviaria sarà bagnato solo nella parte limitrofa al Canal Grande. L'allagamento complessivo del suolo cittadino sarà comunque del 52%.

Di seguito riportiamo il bollettino con le previsioni di marea emesso alle 13.30 di oggi, 13 ottobre.