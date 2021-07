A Venezia e in Veneto in arrivo temporali anche forti e un calo delle temperature: le previsioni di 3B Meteo

Weekend a tratti temporalesco per la regione Veneto a causa di due impulsi instabili collegati ad un vortice nei pressi dell’Inghilterra che estenderà la sua influenza anche all’Italia settentrionale. Le fasce orarie più a rischio saranno la notte tra sabato e domenica e la sera della domenica. Saranno due passaggi veloci, tuttavia i fenomeni potrebbero essere localmente intensi e accompagnati da grandinate.

Secondo le previsioni a cura di 3bmeteo.com, Per la città di Venezia si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata di sabato con temperature massime fino a 27°C ma con afa elevata, in tarda serata aumento delle nubi con tendenza nella prima parte della notte su domenica al passaggio di temporali, localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi nel corso della notte. La giornata di domenica sarà caratterizzata da nubi irregolari e parziali schiarite, queste ultime saranno abbastanza effimere, le temperature massime non subiranno grandi variazioni e il clima sarà ancora afoso. Verso sera (18-20) è atteso un secondo passaggio instabile con temporali anche forti e localmente associati a grandinate. Un miglioramento è atteso entro tarda sera o prime ore della notte.