Traffico in autostrada, sabato è giornata da bollino rosso

Le previsioni di bel tempo, assieme all'avvio dei saldi estivi, contribuiranno a rendere sabato 8 una giornata da bollino rosso sull’autostrada A4, in direzione Trieste. Code e rallentamenti potrebbero verificarsi alla barriera del Lisert, al casello di Latisana e a San Donà dove, in caso di incolonnamenti, il personale della concessionaria autostrade Alto Adriatico provvederà a consigliare l’uscita alla stazione di Meolo.

Per domenica 9 è previsto traffico intenso, sempre sulla A4 in direzione Trieste, con probabili rallentamenti agli svincoli per le località balneari. In particolare, in serata, al termine dell’Air Show delle Frecce Tricolori a Lignano, potrebbero verificarsi incolonnamenti all’ingresso del casello di Latisana e poi sull’autostrada A4 in entrambe le direzioni per il ritorno a casa dei “pendolari del mare”.

Punto critico della rete sarà il cantiere tra Alvisopoli e Portogruaro, dove, in direzione Venezia dal chilometro 461 al chilometro 454, sarà presente uno scambio di carreggiata. L’intervento è necessario per concludere i lavori di realizzazione della pavimentazione drenante, funzionali all’apertura al traffico a tre corsie dei primi cinque chilometri del tratto entro fine luglio, ovvero prima del grande esodo estivo.

Attenzione alta, quindi, alla luce anche dei dati del weekend precedente, quando sono stati registrati nella giornata di sabato 1 luglio 175.789 transiti (+4,81% rispetto al 2022) e, in quella di domenica 2 luglio, 174.660 transiti (+12,29%). Per questo fine settimana sono previsti tra i 170mila e i 178mila transiti per sabato 8, tra i 168mila e i 175mila per domenica 9. Più di 100 gli addetti della concessionaria presenti nel weekend per gestire le criticità. Al loro fianco, nella giornata di sabato, gli assistenti all’utenza dei piazzali di San Donà e di San Stino di Livenza. I mezzi pesanti non potranno circolare sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.