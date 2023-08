Le previsioni di traffico in autostrada nel fine settimana e ponte di Ferragosto

Il ritorno del bel tempo per Ferragosto favorisce l’arrivo di migliaia di turisti nelle località balneari del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, oltre che il passaggio di vacanzieri diretti verso le coste della Slovenia e della Croazia. A ciò si aggiunge il viavai di pendolari. L’insieme dei fattori ha condizionato il traffico lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico già a partire da giovedì 10 agosto (bollino rosso) e lo farà ancora di più in particolare nella giornata di sabato 12, che sarà caratterizzata fino al tardo pomeriggio da traffico da bollino nero.

Per venerdì 11 (bollino rosso) fino a tarda sera si attende un continuo flusso di turisti verso le località balneari, in particolare in direzione Trieste, con possibili code anche alla barriera del Lisert. È un'anticipazione di ciò che avverrà sabato 12, quando Autostrade Alto Adriatico prevede il transito di circa 200mila veicoli. Alla barriera di Trieste/Lisert è previsto il passaggio di 27mila mezzi, a Villesse e Latisana 16mila, a San Donà più di 9mila.

Domenica 13 sarà una giornata da bollino rosso con transiti che dovrebbero assestarsi vicine alle 160mila unità, mentre per martedì 15 agosto il traffico dovrebbe calare fino alle 120/130 mila unità.

I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 16 alle 22 di venerdì 12, dalle 8 alle 22 di sabato, dalle 7 alle 22 di domenica e dalle 7 alle 22 di martedì. Inoltre dalle 14 di venerdì alle 22 di sabato sarà vietata la sosta e la fermata ai veicoli oltre le 7,5 tonnellate nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud.