Weekend del 2 giugno trafficato in autostrada, le previsioni

Il ponte del 2 giugno si preannuncia trafficato sulla rete autostradale veneta. Le previsioni della concessionaria Autovie parlano di tre giorni da bollino rosso (giovedì 1, lunedì 5 e martedì 6 giugno) per l’effetto combinato dei transiti dei tir da e verso il Nord Italia e dei primi vacanzieri che, approfittando dei tre giorni di festa, si dirigeranno verso le località balneari friulane e venete.

Il traffico comincerà ad aumentare fin dalla mattina di giovedì 1°giugno, per poi diventare particolarmente intenso nel pomeriggio sulla tangenziale di Mestre (A57) e sulla A4 in direzione Trieste. Si prevede, infatti, un grande afflusso di autoarticolati, in particolare in A4, diretti verso il centro-est Europa, prima dello stop alla loro circolazione che scatterà venerdì 2 giugno (Festa della Repubblica) dalle ore 7 alle ore 22.

Per venerdì 2 e sabato 3 – in particolare durante la mattina – si attende traffico sostenuto in entrambe le direttrici della A4 con possibili code in prossimità dei caselli e degli svincoli balneari. Domenica 4 giornata tranquilla - quando tornerà in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 7 alle 22 - con intensificazione dei transiti nel pomeriggio in direzione Venezia per il rientro dei turisti e dei pendolari del mare.

Attenzione a chi viaggia, invece, lunedì e martedì, quando ripartiranno i mezzi commerciali con le spedizioni verso il Nord Italia. Lungo la direttrice Trieste - Venezia dell’A4 il traffico sarà sostenuto in entrambe le giornate, con possibile intensificazione dei transiti nella mattinata di lunedì 5 e nel pomeriggio di martedì 6, quando arriveranno gli ultimi autoarticolati dall’Est Europa.

Autovie raccomanda agli utenti della strada di osservare i limiti di velocità e di mantenere le distanze di sicurezza, in particolare in prossimità dei cantieri della terza corsia. Inoltre, invita a informarsi della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile, il sito www.infoviaggiando.it, la app infoviaggiando o telefonando al numero verde 800996099.