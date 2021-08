Previsioni traffico, weekend da bollino rosso

Settimana di Ferragosto che si apre con un weekend da bollino rosso, per il prevedibile incremento degli spostamenti. In realtà, il traffico risulta sostenuto già da giorni, spalmato anche sui “feriali”, in un’estate anomala per via del Covid, dove probabilmente incidono gli spostamenti giornalieri, le vacanze “mordi e fuggi” e la “certificazione verde” che entrerà in vigore domani e che ha anticipato molti viaggi.

Cav, che gestisce la A4 Padova-Venezia, il Passante e la Tangenziale di Mestre prevede comunque per i prossimi giorni un intensificarsi del traffico, in vista del weekend che apre la settimana di Ferragosto. Per questo motivo, in direzione Trieste, venerdì e sabato sono indicate come le giornate a cui prestare più attenzione, con previsioni da bollino rosso per traffico intenso verso le località di villeggiatura. Domenica invece bollino giallo per traffico sostenuto, che potrebbe prolungarsi fino a lunedì per i rientri e la ripresa del traffico feriale e pesante. In direzione Milano traffico intenso da bollino giallo per l’intero fine settimana. Incolonnamenti, nelle fasi più critiche dell’esodo, saranno possibili soprattutto in A4, nel tratto tra Padova Est e il Bivio con la A57 in direzione Trieste-Venezia e alla barriera di Mestre, dove già in questi giorni si sono verificati incolonnamenti al casello.

Per quanto riguarda le tratte di Autovie Venete sono previste punte record di quasi 200 mila passaggi nella sola giornata di sabato. Le proiezioni elaborate dalla concessionaria autostradale, infatti, si basano su quanto accaduto la scorsa settimana quando furono 186 mila i transiti con una variazione positiva rispetto al 2019 del 4%. Autovie si prepara, quindi, ad affrontare un’altra ondata di turisti verso le gettonate località di mare del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto ma anche verso le coste slovene e croate.

Già a partire da domani mattina, venerdì 6 agosto, è previsto traffico intenso in direzione Trieste sulla A4, con possibili lunghe code in uscita alla barriera del Lisert nel pomeriggio per effetto combinato del rientro dei lavoratori dell’Est Europa e dei mezzi commerciali. La giornata clou sarà invece sabato 7, quando al mattino e al pomeriggio ci sarà traffico molto intenso verso gli svincoli delle località balneari e alla barriera del Lisert. La direttrice interessata sarà in particolare verso Trieste. Possibili rallentamenti si potrebbero verificare anche verso Venezia e in prossimità del bivio A23/A4 per chi proviene da Tarvisio/Udine. Domenica 8 giornata di ultime partenze con traffico intenso su entrambe le direttrici. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 16 alle 22 di venerdì; dalle 8 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.