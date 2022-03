L’intervento governativo funziona: il carburante costa il 20% in meno

Tagliate tasse e accise, i prezzi dei carburanti sono scesi e gli effetti sui distributori mestrini si vedono. L'associazione Adico ha confrontato i prezzi applicati da alcune pompe della terraferma lo scorso venerdì con quelli di ieri, martedì 22 marzo. Ad esempio, fa notare l'associazione, «l’Ip di via Forte Marghera la scorsa settimana vendeva la benzina a 2,379 euro al litro, ieri a 1,84 (54 centesimi in meno). Ciò significa che il pieno da 50 litri è passato da 118,50 a 92,20 euro, 26,75 euro in meno». Stesso discorso si può fare per il costo del gasolio, che in tutti i distributori monitorati è tornato sotto a quello della “senza piombo”. Un altro esempio è l’Esso di via Martiri della Libertà, dove il prezzo del gasolio è sceso attorno a 1,67 euro al litro.

A livello percentuale si registra una diminuzione dei prezzi superiore al 20% con “sconti” medi che oscillano fra i 33 e i 64 centesimi al litro. Il presidente di Adico, Carlo Garofolini, commenta: «Siamo scesi sotto la soglia psicologica dei 2 euro, a dimostrazione di come si possano davvero aiutare gli automobilisti quando si lavora sulle accise. L’intervento dell’esecutivo è concreto e visibile. Questo avvantaggerà in particolare gli autotrasportatori ma, a cascata, dovremmo vedere benefici immediati anche sui prezzi di alcuni prodotti finali, come frutta e verdura». L’unico rammarico «è che lo sconto durerà poco».