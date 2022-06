Scuola Montessori, comitato dei genitori in campo per formare la prima classe

Il comitato dei genitori torna a mobilitarsi a Venezia perché sia formata la prima classe della scuola Montessori, dal nome della pedagogista che ha dato i natali al metodo educativo adottato da migliaia di scuole in tutto il mondo dagli inizi del '900. «Non è mai stata presente nessuna nota informativa su questo metodo sul sito della scuola, né risulta chiaro all’atto dell’iscrizione come sceglierlo. Non c'è parità di informazione per le varie sezioni dell’istituto comprensivo Dante Alighieri», denuncia il gruppo di famiglie.

Durante la primavera, dice il comitato, sono stati contattati coloro che avevano fatto richiesta di iscrizione alla sezione Montessori e altri potenziali interessati, arrivando in tempi rapidi al numero di 11-12 alunni (il minimo per formare la classe è 15). C'era stata una conferenza stampa al Comune con il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme!) e la senatrice Orietta Vanin (5 Stelle). «Durante questa riunione abbiamo chiamato il dirigente scolastico, che si è reso disponibile a incontrarci».

Nei mesi successivi, raccontano i genitori, «si è arrivati a 15 potenziali iscritti. A metà giugno erano addirittura 16». Dal momento però che il termine ultimo stabilito dall'ufficio scolastico regionale per il raggiungimento del numero minimo di alunni doveva essere il 14 maggio, le istituzioni hanno considerato chiusa la questione. «La negazione di questa possibilità è una seria minaccia alla prosecuzione dell’intero progetto di offerta educativa del metodo Montessori nella scuola pubblica a Venezia - afferma il comitato -. Tra l'altro la struttura in cui la sezione Montessori è stata trasferita dallo scorso settembre, il plesso Duca d’Aosta ex Palladio sull’isola della Giudecca, è stata resa disponibile grazie a un cospicuo intervento di risistemazione da parte del Comune. Possibile non si tenga conto nemmeno di questo?».

«La sezione Montessori - conclude il comitato - non è la sola ad aver avuto difficoltà a formare la classe prima. Altre sono state le realtà interessate dal medesimo problema. Tutti sappiamo delle difficoltà che incontra Venezia in questo senso, col calo del numero dei residenti e conseguentemente delle nascite». Motivo in più, ritengono, per sostenere la formazione della sezione.