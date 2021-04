L'emozione di Mirta, la prima vaccinata al Pala Expo di Marghera

C'è chi, quando si poteva, si alzava all'alba per essere in prima fila al concerto del proprio gruppo preferito, e c'è chi, in epoca di epidemia sanitaria, si presenta all'ingresso del centro di vaccinazione con grande anticipo sull'orario di apertura per essere il primo ad essere immunizzato. È quanto successo questa mattina, nel giorno di inaugurazione del nuovo hub al Pala Expo di Marghera.

Mirta, la prima vaccinata al Pala Expo

La protagonista della vicenda è la signora Mirta, 76enne paziente fragile, che già alle 7.30 di mercoledì si era appostata all'ingresso dell'ex padiglione Aquae, da oggi ufficialmente il più grande punto vaccinale del Veneto. Si è presentata di buonora e si è dimostrata molto orgogliosa di avere il bigliettino con il numero 1. «Sono molto emozionata, - ha detto - ma anche molto speranzosa e ottimista».