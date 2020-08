Lutto nella sanità veneziana: morto l'ex primario Leonardo Priore

E' mancato venerdì l’ex primario Leonardo Priore, all’età di 71 anni, nella sua abitazione di Frescada, in provincia di Treviso. Romano di nascita e veneziano d’adozione, Priore è stato primario di odontostomatologia e chirurgia maxillo facciale a Venezia e Mestre dal 2002 fino alla pensione, nel 2016. Odontoiatra e chirurgo orale di fama, ha traghettato la chirurgia maxillo facciale dal vecchio ospedale di Mestre, l’Umberto I, al nuovo ospedale dell’Angelo. «Noi dobbiamo molto al dottor Priore, che ci ha accompagnato e fatto crescere in questi anni - lo ricorda l’attuale primario Michele Franzinelli -. Ha creato il gruppo di professionisti che attualmente io dirigo. Era una persona estremamente generosa e preparata, che coltivava quotidianamente un rapporto con i pazienti invidiabile, talmente affezionati che tornavano a cercarlo anche negli ultimi tempi».

Non ha mai smesso di lavorare per loro, fino a poche settimane prima del decesso. Dopo la pensione ha continuato ad esercitare in libera professione nei suoi studi medici, accettando l’incarico di responsabile della clinica odontoiatrica della casa di cura Giovanni XXIII di Monastier di Treviso, dove ha curato i pazienti fino a pochi mesi fa. Priore è stato anche judoka. Cintura nera. Passione che ha coltivato fin quando ha potuto.

Laureato in medicina e chirurgia nel 1973, specializzandosi poi in odontoiatria e protesi dentaria, a trent’anni, nel 1979, ha aperto lo studio dentistico a Venezia, a San Leonardo. Successivamente si è trasferito a Rialto, aiutato nella professione dal fratello Marco e dalla figlia Francesca. La sua carriera ospedaliera invece è durata quarant’anni. Il dottor Priore lascia tre figli, Francesca, Laura ed Alberto, e la moglie Rosanna. I funerali si svolgeranno martedì 11 agosto alle 11, nella chiesa di Sant’Agnese, a Treviso.