Le prime parole di Marco in Italia: «È stato un anno duro, ringrazio mia moglie»

«La risoluzione del caso è stato frutto di un grande lavoro di squadra: a partire dal direttore generale per gli italiani all'Estero della Farnesina, Luigi Vignali, che ringrazio personalmente, coadiuvato dal professor Orsoni, dai nostri avvocati sul posto, e da tutte le realtà che mi hanno supportato economicamente». Come riporta l'Ansa, sono queste le prime parole di Marco Zennaro al rientro in Italia. L'imprenditore veneziano, bloccato per 361 giorni in Sudan e prigioniero per 75, è atterrato all'aeroporto di Fiumicino poco prima delle 11 di questa mattina, dopo che una tempesta di sabbia aveva lasciato a terra l'aereo che avrebbe dovuto condurlo in Italia già nella giornata di ieri.

Zennaro, partito dalla capitale sudanese, Khartum, ha fatto scalo a Istanbul prima di atterrare sul suolo italiano. «È stato un anno lungo e duro. - ha spiegato - Ringrazio prima di tutti mia moglie, perché in tutto questo tempo ha tenuto saldi i valori più importanti che ho nella vita che sono rappresentati dalla famiglia e dai figli; poi intendo ringraziare anche le due dottoresse che mi hanno supportato clinicamente durante questo anno in Sudan, Anna Paola Borsa e Lucia Ceschin».