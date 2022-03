Primi profughi dall'Ucraina presi in carico da Ulss 3

Sono arrivati oggi a Mestre i primi tredici profughi in fuga dall'Ucraina. Si tratta di persone che hanno trovato perlopiù rifugio presso familiari già residenti nel terraferma veneziana, giunte in Italia con mezzi propri. I rifugiati hanno contattato per mezzo dei parenti la Caritas, che a sua volta si è messa in moto con Ulss 3 per predisporre i tamponi per verificarne una eventuale positività al Covid (per altro più che possibile, in virtù di una situazione epidemiologica nell'est Europa peggiore di quella italiana e una copertura vaccinale che non supera il 60% della popolazione).

L'azienda sanitaria ha spiegato che il primo passaggio del protocollo regionale prevede un tampone di controllo per valutare la situazione clinica degli ospiti. Per i positivi bisognerà verificare che le situazioni abitative nelle quali saranno ospitati abbiano lo spazio necessario per garantire la quarantena. Le persone negative al tampone, invece, seguiranno le regole d'ingresso per gli stranieri nel Paese, e potranno essere esentate dalla quarantena nel caso fossero vaccinate con farmaci riconosciuti dall'Ema.

Il secondo passaggio riguarda la valutazione della situazione vaccinale del profugo, per poter procedere con l'emissione dell'eventuale Green pass. Nei giorni immediatamente successivi all'arrivo, i richiedenti asilo dovranno fornire i documenti, se in regola con le vaccinazioni. Terzo step sarà poi la registrazione presso il distretto sanitario, affinché possano essere assistiti da un medico di famiglia e accedere quindi ai servizi sanitari.

In queste ore Ulss 3 ha anche preparato tre brochure per i profughi, in merito ai comportamenti da seguire in caso di positività o negatività al virus. I documenti sono stati inviati ai mediatori linguistici del Comune di Venezia, per essere tradotti in ucraino.