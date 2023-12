Mezzi pesanti in Riviera incompatibili con il territorio, la riunione in prefettura

Prima riunione del tavolo permanente sui mezzi pesanti in Riviera del Brenta. Venerdì in prefettura a Venezia c'erano i sindaci dei Comuni della Riviera del Brenta, i rappresentanti delle forze dell’ordine e degli enti gestori delle strade interessate dal problema: Anas, Cav, Veneto Strade e Città Metropolitana di Venezia per affrontare la questione discussa durante la Conferenza dei sindaci del 19 ottobre.

«Un primo passo per noi molto atteso – spiega Marco Dori, sindaco di Mira e presidente della Conferenza dei sindaci – in quanto il coordinamento della prefettura è necessario per venire a capo della questione, che mette insieme molti enti e con diverse competenze. In queste settimane abbiamo raccolto le segnalazioni puntuali dei vari territori, ognuno con le proprie specificità. Ribadiamo che a noi interessa ridurre il traffico di attraversamento, quello che non ha come destinazione la Riviera e le sue attività». In Prefettura tutti i comuni della Riviera, da Fiesso d'Artico a Stra, da Dolo a Campagna Lupia, da Fossò a Pianiga, Mira, Vigonovo e Noventa Padovana, Campolongo Maggiore e Camponogara.

Durante l’incontro sono state presentate diverse foto significative del problema e illustrata su cartografia una prima ricognizione degli aspetti viari da parte del vicesindaco di Mira, Gabriele Bolzoni, in base alle segnalazioni raccolte dai vari comuni. «I sindaci dei nostri comuni – continua Dori – hanno rappresentato le criticità di questi passaggi straordinari e poco compatibili con il nostro territorio, sia dal punto di vista della sicurezza, che da quello relativo ai danni causati alle strade, ma anche ai beni storici e architettonici, oltre ad aggravare gli aspetti ambientali tipici dei contesti urbani». Il tavolo prefettizio sarà riconvocato entro una decina di giorni per procedere allo sviluppo concreto di misure per dare una svolta al problema noto da tempo.