Inizia il Carnevale, Venezia si popola di turisti

Venezia si ripopola nel primo fine settimana del Carnevale. Sabato 12 febbraio ha segnato l'inizio ufficiale dei festeggiamenti, che proseguiranno fino al martedì grasso, 1° marzo, con una serie di iniziative sia nella città storica che in terraferma. Spettacoli ed eventi sono stati ridotti rispetto ai tempi pre pandemia (non ci saranno i cortei acquei e i "voli" su San Marco, né i grandi palchi in piazza), ma resta tutta l'atmosfera della festa: travestimenti, frittelle e coriandoli, assieme ai piccoli spettacoli diffusi in città.

Quanto basta per attirare decine di migliaia di visitatori che da sabato hanno affollato le calli e i campi, dalla mattina fino a tarda sera. Si sono visti tanti turisti stranieri, ma anche italiani da fuori regione e dal Veneto, arrivati con maschere e travestimenti per trascorrere una giornata o un fine settimana immersi nel clima del Carnevale veneziano, tra i più celebri al mondo. Ad intrattenere i più piccoli ci pensano gli artisti di strada, con performance che si susseguono la mattina e il pomeriggio nei vari punti allestiti in città: Santa Margherita, San Giacomo, San Geremia, Santa Maria Formosa, San Cassiano, via Garibaldi. È operativa anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio in campo San Polo, così come quella di Marghera.

Sul piano della circolazione pedonale non si registrano particolari problemi ma sicuramente il viavai di queste ore è molto intenso, con bacari e ristoranti pieni, calli affollate e code alle pasticcerie. Scene ben diverse da ciò che si è visto nell'ultimo mese: tra quarantene e il periodo di "magra" post natalizio, la città era semi deserta.