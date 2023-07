Principio di combustione in BioRaffineria, modesta perdita di idrogeno

Principio di combustione e modesta perdita di idrogeno martedì verso le 8.10 dall’impianto HF2 della Bioraffineria Eni di Porto Marghera, che produce green-oil. L'evento segnalato dall'azienda e che non ha causato danni a persone o cose ha attivato un preallarme per mettere in moto gli addetti alla sicurezza interna della raffineria, avvisando gli enti di gestione dell'emergenza.

Sono quindi intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i mezzi della capitaneria di porto. Il prefetto ha dato il via al piano di emergenza esterna varato il 13 giugno scorso, monitorando l'evoluzione del principio d'incendio attraverso un coordinamento dei diversi enti impegnati. L'emergenza è rientrata a meno di un'ora dall'accaduto. Dopo un quarto d'ora non c'era più combustione. L'Arpav ha fatto un sopralluogo per capire se la perdita fosse stata causata da una guarnizione difettosa. La fuoriuscita di combustibile potrebbe essere legata al cambio di compressore che c'è stato giorni fa. Avvisati comunque la sala Simage del Petrolchimico, i vigili del fuoco e l'Arpav.