Principio d'incendio all'aeroporto blocca il traffico per mezz'ora, voli dirottati

Un principio d'incendio all'aeroporto Marco Polo di Venezia ha bloccato l’operatività dello scalo venerdì mattina, dalle 11.30 alle 12.10. La deflagrazione, a causa dell'erba ora molto secca sul perimetro interno, ha fatto scattare l'allarme. I vigili del fuoco hanno spento velocemente le fiamme. Ma è stato il fumo a causare i disagi. Per mancanza di visibilità si sono registrati ritardi nei voli anche di un’ora, e alcuni dirottamenti. All'aeroporto di Treviso è atterrato un volo in arrivo da Catania e un altro giunto da Palermo. Su Verona è invece sceso un aereo da Londra, e su Bologna un volo da Parigi.

L'incendio si è esteso su un'area di circa 3 mila metri quadri, e per capire le cause del rogo i vigili del fuoco hanno dovuto rivedere le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Sembrerebbe che a provocare le fiamme siano state le scintille generate da un mezzo di servizio in transito vicino all'erba di una pista. A mezzogiorno tutto è tornato lentamente alla normalità.