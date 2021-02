Principio di incendio a Venezia: fumo dal magazzino di una residenza per anziani

Un principio di incendio si è verificato stamattina nella residenza per anziani a San Lorenzo, nel sestiere di Castello. Nulla di grave, fortunatamente: tutto sarebbe nato da un corto circuito avvenuto in un locale adibito a magazzino e in cui erano conservati attrezzi in disuso: materassi, carrozzine e tavoli che sono stati danneggiati dal fumo. Nessuna persona è rimasta coinvolta, né intossicata.

L'allarme è scattato attorno alle 11 e sul posto, come da protocollo, sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze e le forze dell'ordine. Sono intervenuti sia i carabinieri del Nucleo natanti sia le volanti del commissariato, che si trova a pochi metri dalla casa di riposo. Di fatto, anche grazie al rapido intervento dei pompieri, l'incendio non è divampato e non si è diffuso ulteriormente. Si è sprigionato molto fumo nell'aria, visto da residenti e passanti in particolare sul lato del canale Santa Giustina. L'allarme è stato gestito con tempestività e poco più tardi la situazione era sotto controllo.