Principio di incendio alla Versalis di Porto Marghera

Un principio di incendio è stato subito domato a Porto Marghera nella giornata di oggi, 10 luglio. L'allarme è partito attorno a mezzogiorno presso lo stabilimento Versalis, dove si sarebbe verificata una fuga di gas etilene seguita da un focolare. I primi a intervenire sono stati gli operatori della squadra di emergenza interna, subito supportati dall’invio di 9 vigili del fuoco - coordinati dal capo servizio e dall’ingegner Francesco Pilo, responsabile controllo attività a rischio incidente rilevante - assieme all'autopompa, l'autobotte e l'autoscala.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente. La perdita di gas, da quanto appurato, si è verificata in corrispondenza di un elemento di giunzione di due tubi lungo una linea esterna. Il preallarme è rientrato alle ore 15. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’Arpav per le verifiche del caso sul piano del rischio ambientale. Sono ora in corso le operazioni dei tecnici per la rimessa in esercizio della linea.