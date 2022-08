Dolo, a sud del Naviglio un itinerario a priorità ciclabile con limite di 30 km/h

Dolo consolida la viabilità green con una serie di interventi lungo la strada che costeggia il Naviglio del Brenta, a sud di quest'ultimo. La giunta comunale, che ha approvato la delibera la settimana scorsa, ha avviato le procedure per la creazione di un itinerario su due ruote che interessa le vie San Giacomo, Vego Scosso, Brenta Bassa ed Ettore Tito. In questo tratto sarà realizzato un percorso di attraversamento a priorità ciclabile, con la revisione dell'arredo urbano per ottenere una zona a velocità limitata (30 chilometri orari) che favorisca il transito di ciclisti e pedoni, privilegiandoli rispetto ai mezzi motorizzati.

Il progetto, come comunicato dal Comune, fa seguito agli studi tecnici per l'approfondimento sulla viabilità nelle diverse isole cittadine, con lo scopo di recuperare la vivibilità e la qualità degli spazi urbani. L'intervento, infatti, si innesta nella riqualificazione di via Guardiana, lungo la quale è già stata istituita una zona a velocità limitata. La limitazione della velocità nelle zone a sud del Naviglio (cosiddetta "Bassa") viene avviata in fase sperimentale fino al 31 dicembre ed è uno degli strumenti previsti dal piano particolareggiato della viabilità della zona urbana Dolo Sud.