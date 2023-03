Bombe alla sede della Lega, dimezzata la condanna a Sorroche

Non voleva uccidere. Per questo l'anarchico spagnolo Antonio Sorroche Fernandez, autore dell'attentato avvenuto nell'agosto del 2018 alla sede del "K3" della Lega a Villorba, si è visto ridurre oggi, 28 marzo, la condanna inflitta in primo grado (28 anni) a 14 anni. Praticamente la sentenza della Corte d'appello di Venezia riduce della metà la pena. Confermato il risarcimento al partito di 30 mila euro. La procura generale aveva chiesto per Sorroche 21 anni di carcere. Le motivazioni della sentenza saranno rese note fra 90 giorni.

«Il tribunale - ha detto a TrevisoToday l'avvocato Stefano Trubian, che rappresentava la Lega, costituita come parte civile - ha riconosciuto il fine terroristico dell'azione ma non la volontà di uccidere. Ma per sapere di più rispetto al ragionamento dei giudici dovremo attendere il deposito delle motivazioni».

L'anarchico, che in primo grado era stato prosciolto dal capo d’imputazione che lo vedeva imputato del reato di tentata strage per l’assenza di prove certe che gli ordigni potessero provocare più vittime, era accusato di attentato a fini terroristici ed eversivi e per atti terroristici con l’utilizzo di ordigni micidiali ed esplosivi (con l’aggravante del voler colpire le forze dell’ordine) e per fabbricazione di ordigni esplosivi.