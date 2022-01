Causò l'incidente in cui perse la vita la compagna: 29enne davanti al Gip

La procura di Pordenone ha chiesto il rinvio a giudizio per l'uomo di 29 anni che avrebbe causato, il 14 marzo 2021, l'incidente in cui è morta la sua compagna, la 25enne Cristina Durac. Lo schianto si verificò a Caorle: l'uomo era alla guida di una Opel Vectra, con la ragazza sul sedile passeggero, quando perse il controllo andando a schiantarsi contro un pick up lungo viale Selva Rosata.

Per i magistrati - come riporta l'Ansa - sussistono elementi idonei per ipotizzare una sentenza di condanna per il delitto di omicidio stradale: l'uomo, infatti, avrebbe violato diverse norme del codice della strada. In particolare, secondo la ricostruzione degli investigatori, «si era messo alla guida senza aver conseguito la patente, non aveva conservato il controllo del veicolo e non aveva moderato adeguatamente la velocità nell'impegnare una curva invadendo la corsia opposta e finendo contro un veicolo che proveniva dall'opposta direzione».