Tragedia di Mestre, la procura apre un'inchiesta. Oggi gli esami medico-legali

Sono stati rimossi nella notte i resti del pullman precipitato ieri sera dal cavalcavia a Mestre. Il mezzo è stato sollevato dopo ore di lavoro ininterrotto dalle squadre dei vigili del fuoco con il supporto di due gru e poi posto su un pianale per essere portato in un deposito. Le operazioni, cominciate poco prima delle 3, sono terminate attorno alle 5.30.

Nel frattempo la procura della Repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul terribile incidente. Nelle prossime ore verranno analizzate le immagini delle telecamere di sicurezza puntate sul cavalcavia, per capire meglio la dinamica dello schianto. Sul logo della tragedia, ieri sera, è giunto anche il procuratore capo, Bruno Cherchi, che ha così commentato: «Purtroppo l'incidente è gravissimo e i morti sono tanti - ha detto -. Allo stato non siamo in grado di fare una ricostruzione precisa degli avvenimenti». Questa mattina è previsto per oggi il riesame della situazione, e «disporremo un'attività medico legale sia per attività ordinarie, ma anche perché supponiamo che ci possano essere passeggeri privi di documenti».

La polizia municipale sta procedendo ad acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza, «e da quello cercheremo di capire se qualcuno è intervenuto - ha aggiunto il procuratore capo -. Le forze dell'ordine, ognuna per la propria competenza, sta svolgendo un ruolo, ora bisogna mettere insieme tutti i tasselli per ricostruire la situazione».