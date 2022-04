Le Procuratie Vecchie riaprono al pubblico

Per la prima volta in 500 anni di storia le Procuratie Vecchie di piazza San Marco hanno aperto le proprie porte al pubblico, svelando al terzo piano la nuova sede di The Human Safety Net di Generali: la Fondazione che si occupa, in 23 paesi del mondo, di dare sostegno a famiglie disagiate e lavoro ai rifugiati. Il complesso è stato sottoposto a un lungo intervento di restauro, durato 5 anni, ad opera dello studio David Chipperfield.

Un evento di grande importanza per un edificio iconico, al quale hanno partecipato i ministri Franceschini (cultura), Brunetta (pubblica amministrazione) e Garavaglia (turismo), oltre al governatore Zaia, al sindaco Brugnaro e a varie autorità. «La città ha appoggiato questo progetto e lo ha seguito passo passo - ha spiegato il sindaco -. Quella della Fondazione è una grande idea, che ribadisce il concetto dell'accoglienza. È un onore avere in visita tutti questi ministri, significa che la città si è rimessa in moto. Il fatto che Generali abbia deciso di reinnestarsi nel centro storico è un segnale importante anche contro lo spopolamento».

«È un grande progetto iniziato cinque anni fa, che oggi è diventato realtà e sta facendo tanto, aiutando persone in giro per il mondo - ha chiarito Philippe Donnet, Ceo di Generali - In questo edificio c'erano spazi vuoti, inutilizzati e in pessima condizione. Valorizzarlo era una priorità, perché è un gioiello del patrimonio immobiliare della compagnia, situato in una delle piazze più belle del mondo».

Il terzo piano, in particolare, accoglie un caffè, un’area di coworking riservata alle attività della Fondazione, sale eventi e un auditorium. Su metà del primo piano si trovano gli uffici di Generali; l'altra metà è concessa in affitto a enti e istituzioni, così come tutto il secondo piano. Il 13 aprile sarà il primo vero giorno di apertura al pubblico, mentre nelle date del 9, 10 e 11 aprile sono state organizzate tre giornate ad accesso gratuito per i veneziani, già sold out. Per gli abitanti di Venezia e dei comuni metropoliani sarà ancora possibile accedere gratuitamente fino al 31 agosto, presentando un documento di identità, la tessera studente o la carta Venezia Unica.

Gli interni, gli spazi esibizione e il design multimedia sono stati progettati dallo studio Migliore+Servetto, che ha curato anche la mostra interattiva A world of potential, incentrata sulla consapevolezza personale e sullo sviluppo del potenziale umano.