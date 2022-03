Aperto hub di prima accoglienza a Noale, fino a cento posti per i profughi dall'Ucraina

La Regione ha attivato questa mattina tre hub in ex strutture sanitarie per garantire soccorsi di prima accoglienza temporanea ai profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. I richiedenti asilo vengono accolti e entro 4-5 giorni sono sistemati, per il momento, negli alloggi messi a disposizione dalle famiglie venete. «Qui saranno effettuate le prime visite mediche, - ha spiegato oggi il governatore, Luca Zaia - lo screening, le vaccinazioni e tutti i trattamenti sanitari necessari compresa l’assistenza psicologica».

Ucraina: hub all'ospedale di Noale

All'ospedale di Noale è stata organizzata un'area dedicata con cento posti a disposizione per gli arrivi dalla provincia di Venezia, Padova e Rovigo; lo stesso numero di posti è garantito all'ex ospedale di Isola della Scala (Verona) e in quello di Valdobbiadene (Treviso). A questi primi tre hub ne seguiranno altri, con l’obiettivo di aumentare progressivamente il numero di posti di accoglienza disponibili.

Nel frattempo i profughi, soprattutto donne e bambini, stanno continuando ad arrivare in Veneto in maniera disordinata e con flussi non sempre controllabili. A ieri il numero degli arrivi registrati dalle prefetture venete si assesta a 2.900 persone, concentrate maggiormente nel Trevigiano (948). Sono invece 663 i tampini effettuati nella sola giornata di ieri, per un totale dall'inizio delle'emergenza di 2.975, con un tasso di positività dell'1,71%.

Prosegue anche la gara di solidarietà dei veneti: 2.966 persone hanno messo a disposizione 6.300 posti letto in tutto. Sul conto corrente regionale, invece, sono giunti fino ad ora 2.063 versamenti, per un totale di 315.286,74 euro.

Come donare

Per chi volesse donare, i versamenti in denaro possono essere effettuati sul conto corrente intestato a "Regione del Veneto", con causale "Sostegno emergenza Ucraina" all'Iban IT65 G020 0802 0170 0010 6358 023 (Bic/Swift UNCRITM1VF2).