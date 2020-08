Clandestini scendono dal tir e fuggono tra i campi: ricerche in corso della polizia

Sarebbero scesi da un tir all'uscita dell'autostrada di Portogruaro. Si tratta di circa 40 profughi che si sarebbero poi dileguati in fretta e furia tra i campi circostanti. Nove persone sono state fermate dalla polizia e portate in commissariato per essere sottoposte agli accertamenti necessari del caso. Si tratta di 8 cittadini pakistani, di cui 3 minorenni, e 1 afghano, che nel primo pomeriggio di oggi sono stati sottoposti a tampone, in attesa di sapere dove saranno ricollocati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricerche in corso

Tutti i clandestini dovranno essere sottoposti a tampone, per verificare lo stato di salute e scongiurare pericoli di contagio. La polizia di Stato è al lavoro anche sul confine con il Friuli Venezia Giulia per rintracciare i fuggitivi.