Donazioni oltre mezzo milione di euro. L'ospedale del Qatar sarà destinato ai profughi

L'ospedale da campo donato dal Qatar al Veneto durante la prima ondata Covid sarà affidato alla protezione civile per metterlo a disposizione, in caso di necessità, dei profughi in fuga dall'Ucraina. La struttura, come spiegato oggi dal presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa dalla protezione civile di Marghera, «potrà servire come centro di accoglienza, magari al confine».

Come noto, si tratta di una struttura con una superficie totale di 5.200 metri quadri, costituita da 4 tende grandi, 2 di medie dimensioni e una più piccola. «Ce l'hanno regalato - ha spiegato il governatore - e ho ritenuto opportuno che non resti materiale da magazzino in Veneto, perchè può servire a chi ne ha bisogno».

Aumentano intanto i cittadini ucraini che raggiungono il territorio veneto. Il numero degli arrivi registrati dalle varie prefetture è di circa 5.900 persone; nella sola giornata di ieri sono stati somministrati 714 tamponi, per un totale di 11.331 dall'inizio dell'emergenza (tasso di positività al 2,7%). La disparità del numero tra arrivi e test effettuati è dovuta al fatto che la metà delle persone che transitano in Veneto sono solo di passaggio, verso altre regioni o all'estero. Per quanto riguarda gli hub per l'accoglienza provvisoria, invece, l'ospedale di Noale sta ospitando in queste ore 84 persone, quello di Valdobbiadene (Treviso) 18 e quello di Isola della Scala (Verona) 95.

Generosità dei veneti e come donare

Nel frattempo, non si ferma la gara della solidarietà dei cittadini veneti: sono 4.445 quelli che hanno offerto disponibilità per un alloggio, per un totale di 9.231 posti letti. Sul conto corrente regionale, invece, sono giunte 2.692 donazioni, per un totale di 505.271 euro. Per chi volesse donare, i versamenti in denaro possono essere effettuati sul conto corrente intestato a "Regione del Veneto", con causale "Sostegno emergenza Ucraina" all'Iban IT65 G020 0802 0170 0010 6358 023 (Bic/Swift UNCRITM1VF2).