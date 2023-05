Confermati i fondi del Pnrr per i progetti dei comuni metropolitani

I 27 progetti proposti da altrettanti comuni della città metropolitana potranno regolarmente beneficiare dei fondi del Pnrr. Lo aveva anticipato il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro e ora è tutto confermato nero su bianco, con la pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta ufficiale.

Si tratta di circa 50 milioni di euro destinati al piano integrato della città metropolitana (investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza) denominato "Più Sprint", che include una lunga serie di interventi nei comuni della provincia: impianti sportivi e aree verdi, riqualificazione di edifici storici e luoghi di cultura, efficientamento energetico, eccetera. Progetti che riguardano Annone Veneto, Caorle, Cavallino Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Dolo, Eraclea, Fiesso D’Artico, Fossalta di Piave, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Pramaggiore, Quarto d’Altino, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Torre di Mosto, Portogruaro e Spinea.

Una buona notizia per i territori e per i loro sindaci, che nelle scorse settimane avevano sollevato delle preoccupazioni in seguito all'esclusione del Bosco dello sport dai progetti finanziabili, temendo che ci fossero conseguenze anche per i progetti più piccoli distribuiti nella provincia. «È la conferma - spiega Brugnaro - di quanto avevo anticipato ai colleghi sindaci giusto una settimana fa in Conferenza metropolitana a Ca’ Corner. In totale - precisa - sono 29 interventi per complessivi 50.292.685,57 euro, di cui 4.236.729,83 euro di cofinanziamento».

Resta escluso, appunto, il Bosco dello sport di Venezia, che non è stato ritenuto compatibile con gli obiettivi europei di rigenerazione urbana e inclusione sociale. Il sindaco Brugnaro spiega comunque di «avere fiducia nel governo per trovare presto una soluzione positiva», auspicando che lo Stato si faccia carico del contributo di circa 90 milioni di euro (su un totale di oltre 300) che non è stato possibile ottenere tramite Pnrr.