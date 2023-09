Ex Umberto I, entro fine anno potrebbe essere presentato il nuovo progetto

Entro la fine dell'anno potrebbero esserci novità per il "buco di Mestre", l'area dell'ex ospedale Umberto I acquistata nel 2019 dal patron della catena padovana dei supermercati Alì, Francesco Canella, per la realizzazione di supermercato, realtà commerciali, insediamenti residenziali e servizi. A margine della inaugurazione del punto vendita di Piazzale Candiani, riaperto al pubblico dopo un restauro durato nove mesi, il vicepresidente del gruppo, Gianni Canella, ha annunciato che l'obiettivo è presentare il nuovo progetto rivisto e limato entro la fine dell'anno.

Quello nell'area dismessa nel 2009 è un intervento «grosso e importante», ha spiegato Canella, non si tratta di «costruire un condominio né tanto meno un singolo supermercato». In questi mesi sono proseguiti costanti gli incontri con l'amministrazione comunale, e «i progettisti stanno lavorando, sono ora impegnati negli elaborati grafici. Io spero di presentare il progetto entro fine anno e quindi dare inizio all'iter burocratico».

«Abbiamo preso in mano un'area ferma da più di dieci anni - ha ricordato Canella -, con un progetto che rispetto al nostro è completamente diverso. Il nostro valorizza l'ambiente, la storia e il Marzenego». Il compito di mixare gli elementi dell'area, guardando alla contemporaneità, è stato affidato, come noto, al portoghese Joao Nunes, tra i più influenti paesaggisti contemporanei al mondo. «È stato fatto un gran lavoro - assicura il vicepresidente di Alì -, e questo porterà ad avere un centro che da Piazza Ferretto e Piazzale Candiani proseguirà fino all'ex Umberto I, in un'unica passeggiata. Dobbiamo spingere la città verso il futuro».

Confermata la parte commerciale, con negozi e uffici, e quella residenziale, per sapere di più sui volumi bisognerà attendere ancora qualche mese. Di certo non ci sarà spazio per strutture alberghiere. Ci saranno invece più parcheggi in aree differenti, uno dei quali sotterraneo, per garantire una quantità di posteggi adeguati per le attività, mentre quelli in superficie saranno dedicati all'intera comunità. Se il progetto potrebbe finalmente vedere la luce a fine anno, l'iter burocratico che ne seguirà e i necessari tempi di realizzazione porteranno la conclusione della riqualificazione dell'area molto in là nel tempo. Ma il progetto sarà portato avanti per stralci successivi, «partendo da strade, verde e aree pubbliche».